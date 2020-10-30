夏騰宏將在新片中化身黑幫小弟。

預計在明年春季開拍的電影《山中森林》，在十月初進行了公開的主要角色徵選，除了一開始就確定演出的李康生及李千娜，郭雪芙，陳德蓉之外，總共要公開徵選出電影中相對重要的4個角色，包含飾演李康生貼身小弟的「十三」，極度反派的「抽筋」，剛進入黑幫的年輕小弟「橘子」，還有在媽媽桑陳德容旗下酒店小姐的「Yuna」。

導演姜寧表示十月初一公佈海選，短短在1周內就收到將近千封的履歷投遞，其中想要演出李康生貼身小弟角色「十三」及陳徳容旗下酒店小姐「yuna」兩個角色的人數最多。分別都有300多位角逐，最後姜寧在所有資料當中，選出80位顏值履歷及戲劇作品符合的演員進行面試。

姜寧表示試鏡當天總共花了10個小時，最終選出曾在電影《野雀之詩》與北影影后李亦捷同飆演技的演員夏騰宏，夏騰宏曾經入圍金鐘獎最佳新人獎，也在許多電影跟電視劇中有精采的演出，眼神與飾演老大的李康生非常契合。

經過10天反覆的推敲與選擇，姜寧認為這個角色非夏騰宏莫屬，但為了慎重起見，姜寧特別安排了夏騰宏與李康生面對面的對談，兩人初見面就相談甚歡，甚至在離開餐廳的時候夏騰宏還主動的幫李康生提包拿傘，彷彿就像電影當中小弟對於大哥的那種自然反應，姜寧笑說，電影還沒開拍，就成功的幫李康生收了一個小弟。電影預計明年年上半年拍攝完畢，於2022年的春夏檔期上映。

(中時 )