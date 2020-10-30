楊子闖進散打哥直播開罵。（圖／取自新浪娛樂）

37歲「星女郎」黃聖依過去演出周星馳《功夫》走紅，她和CEO富豪老公楊子結婚13年，育有兩子，最近黃聖依上實境秀《乘風破浪的姐姐》人氣旺。大陸媒體報導，近日一名男網紅「散打哥」直播時，楊子忽然闖入，問散打哥為何半夜打給黃聖依約她參加聚會，刻意跳過楊子，讓許多網友看了尷尬。

黃聖依15年前就傳跟楊子交往，直到5年前楊子父親過世，黃聖依在喪禮上披麻帶孝，才間接證實早是楊子家媳婦的身分，兩人近年常傳豪門婚變，但都用行動破解傳聞。近日黃聖依上《乘風破浪的姐姐》，和楊子在機場被拍到，楊子在一旁推行李，更甜蜜點頭承認是特地來為黃聖依加油。

據微博「保哥八卦」報導，最近網紅散打哥開直播，楊子氣到打進去，問散打哥要給兒子辦滿月酒，為何跳過他半夜打給黃聖依？楊子更強調，自己也有散打哥老婆的聯絡方式，但從來沒有主動邀對方太太出來，而散打哥的解釋是，邀黃聖依來是希望自己的粉絲多了解她，但這說法楊子不領情。

後來兩人語氣越來越兇，楊子更表示絕不會讓黃聖依去，散打哥也嗆黃聖依長這麼美，怎麼會嫁給楊子這種人？楊子又批散打哥沒打給他、沒打給經紀人，私自聯絡黃聖依的行為就是「沒有原則」，最後兩人不歡而散。對此，網友說：「可不可以理解為套路？炒作？」、「大半夜，給別人老婆發信息？哈哈」、「楊子說話太實誠了哈哈！這些快手的網紅就是沒有素質，就會蹭熱度，故意的吧」。

(中時新聞網)