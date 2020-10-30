中信兄弟外野手張志豪在下半季末比賽中不慎拉傷右側腹肌，經過這段時間的治療，順利趕上台灣大賽，今天練習完後他表示，感覺還不錯，但疼痛地方還是會不舒服。

張志豪在10月14日對上富邦悍將的比賽中不慎拉傷右側腹肌，近期都在接受PRP注射治療，昨天面對味全龍的第2場友誼賽，他先發守中外野、打第二棒，2打數有1安。

今天最後的練習日，張志豪也進行簡單的打擊練習，練習後他自認感覺還不錯，但疼痛地方還是會不舒服，至於台灣大賽的定位張志豪不做預測，他說：「一切教給叫練安排。」

在距離總冠軍戰不到半個月時受傷，張志豪並不擔心趕不上，「職業運動就是很現實，身體狀況可以就是可以，有能力、好的上來，沒能力、不好就下去，這很正常，如果進去（台灣大賽）沒先發反而會難過。」

兄弟今年台灣大賽28人名單，除了3洋投德保拉、羅傑斯、米蘭達外，只有黃恩賜、岳政華、江坤宇、吳俊偉、張志強5人是首度參與台灣大賽。

身為球隊陣中老大哥，張志豪認為，年輕球員必須要靠自己調適，「上了場還是只能自己幫助自己，他們也都很有經驗，相信他們可以做到。」

(中時 )