雲林縣虎尾國中與台南藝術大學藝術史學系合作，讓藝術下鄉，偏鄉學童也有機會接觸藝術品，培養藝術內涵。（周書聖攝）

雲林縣虎尾國中與台南藝術大學藝術史學系合作，把奇美博物館的館藏畫作，搬進虎尾國中會議室，由南藝大學生負責培訓虎尾國中學生，讓國中生在展覽期間負責對外導覽，也讓鄉下學生有機會近距離接觸藝術品，提升藝術內涵。

虎尾國中將於11月2日起，展出10件奇美博物館館藏19世紀西洋繪畫複製品，本次展覽主題為「映」，藉由畫作對映現今社會，了解19世紀的人文風貌。台南藝術大學藝術史學系副教授蔡敏玲指出，展覽概念以人類社會作為發想，利用19世紀的畫作，「映」射出當時人文、社會、自然的變化。

虎尾國中校長王昇燦表示，南藝大藝術史學系學生將培訓14位虎尾國中生，成為本次展覽導覽員，讓鄉下學生也能接觸美感教育。王昇燦強調，偏鄉小學資源不足，在城鄉差距大的狀況下，藝術下鄉提供孩子不同視野，也能讓孩子有機會見到這些藝術品。

展期將於11月2日至11月12日，虎尾國中也廣邀學區內4所國小學生參訪，藉由解說導覽，培養欣賞藝術的眼光，學校負責埋下藝術種子，盼望將來學生能夠有所啟發。

(中時 )