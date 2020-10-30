第一金董座敲定 臺銀總座邱月琴接任 18:542020/10/30 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 懸缺已久的第一金控暨第一銀行董事長人選底定，由臺灣銀行總經理邱月琴接任、臺灣銀行總經理遺缺由臺灣銀行副總經理許志文陞任。此外，輸銀理事主席林水永屆齡退休，由輸銀總經理劉佩真陞任理事主席並暫時代理總經理。 (工商 ) #臺灣銀行 #總經理 #邱月琴 #陞任 #輸銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉佩真 傳升任輸銀理事主席 04:102020/10/30 財經要聞 翁健 出任元大銀董座 04:102020/10/30 財經要聞 中鋼構董座將退休 擬由陳火坤接任 04:102020/10/28 產業．科技 第一金控新董座 可能向台銀借將 09:502020/10/30 財經 落實綠金 國泰世華銀 致力永續金融 04:102020/10/28 財經要聞 臺企銀大採買 紓解滯銷蕉慮 04:102020/10/29 全球財經 金融科技圈下金雨 瑞銀搬出2億美元計畫投資 22:402020/10/29 財經 潤寅案翻版 方富負責人詐貸80億 04:102020/10/29 生活新聞 momo搶雙11 增千名臨時工 總座谷元宏：今年業績拚50％成長 04:102020/10/29 財經要聞 鹽埕市場青創學校 教你當頭家 04:102020/10/30 地方新聞 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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