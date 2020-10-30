懸缺已久的第一金控暨第一銀行董事長人選底定，由臺灣銀行總經理邱月琴接任、臺灣銀行總經理遺缺由臺灣銀行副總經理許志文陞任。此外，輸銀理事主席林水永屆齡退休，由輸銀總經理劉佩真陞任理事主席並暫時代理總經理。

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