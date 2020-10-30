李宓今（30日）舉辦新EP《無畏的勇氣》記者會，聊到EP的誕生過程，她透露原計劃四月推出EP作為給自己的生日禮，無奈人算不如天算，英文咬字上因為達不到製作人的要求只能換歌重來，接著又遇上新冠肺炎疫情爆發，發片日只好一延再延；後來錄好〈無畏的勇氣〉，但MV裡充滿力道的舞風又讓她練慘了：「尤其是半蹲的動作比較多一點，每次練完都覺得大腿超酸的，還有一次因為練完腿軟不小心在樓梯上滑倒，扭到腳踝。」

MV中，李宓也展現另一項己經學習一段時間的高難度技藝空中環，這項運動同樣需要全身的協調性和充足的肌力才能完成，練習的過程當中李宓則是瘀傷、擦傷不斷，所幸成果讓大家都十分滿意；今記者會後受訪，提及她曾遭網路霸凌，被罵醜、不會唱歌，加上情傷導致憂鬱症，低潮多年靠著學做不凋花及玩桌遊走出陰霾。今年各行業飽受新冠肺炎疫情影響，李宓的投資事業每月賠近10萬，幸好近來疫情趨緩、業績逐漸恢復正常；此外，她也和交往一年多的圈外男友感情穩定，不排斥閃婚、最快明年步入禮堂。

李宓今辦新EP《無畏的勇氣》記者會。（畢獅國際娛樂提供）

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