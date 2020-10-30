改編大陸藝術家夜山明的同名傳記電影《夜山明》，是他自編自導自演甚至自創音樂、自畫自彈自唱，一展其跨領域的藝術奇才首部作品，該片描述他與好友一起到城市闖蕩的期待與失意，前半段宛如更為赤裸寫實的《海闊天空》，後半段則轉為彷彿更靜謐寂寥的《德布西森林》。夜山明與台灣也有些淵源，在2019年時曾到台灣旅行，對於寶島台灣的美景相當喜愛，如嘉義阿里山、台南安平港等地，自然的景觀皆深深吸引著他，當年也透過這趟獨特的遊玩經歷，臨摹十一幅台灣地景，夜山明也曾讚道：「對於出生於內陸城市的他，難得看見港灣的景色，十分特別的印象。」而深受大自然啟發的夜山明首部電影作品《夜山明》將會在片中帶給大家意想不到的觀影經驗。該片下月6日在台上映。

夜山明的藝術作品體現一種對於人文關懷的態度，挑戰、懷疑、批判既有的價值觀，從他的繪畫作品一路到樂曲、電影等創作，始終展現一種特立獨行的姿態，對於自我的審視，人與自然的共融，往往富有極大的啟發性。電影將繪畫理念創造成自成一格的詩意影像，是難得一件且必須體驗的藝術家系列電影。導演親自於電影中飾演主角，彷若虛實交織的錯覺，每當他拿起畫筆和每一次拂動琴弦，不僅是「音畫對話」，更是他呈現自我的一種藝術可能性。

本名叫張雨輝的夜山明，1986年出生於大陸安徽，現居上海的他，早在3歲就自然地展現其繪畫天份，大學以全大陸榜首耀眼之姿考進藝術大學。而夜山明雖能一展長才，成為一位出色的大陸當代墨水畫藝術家之外，最令人吃驚的是求學生涯語文學科從未及格，但日後卻也能身兼編劇、作詞、作曲、音樂製作人、歌手等多重文化人的身分，在在歸功於他無懼坎坷的命運，苦於磨練自我，努力嘗試與創作，贏來耀眼的成績，成為大陸知名的文化人之一。

(中時 )