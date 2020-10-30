台灣健保好棒棒，醫療第一線的醫師卻看到令人莫可奈何的怪現象。胸腔重症醫蘇一峰揭露，一遊民酒醉路倒，被送往基隆的醫院，未料他在急診醒來後，竟堅持一特殊原因，要求轉送其他醫院，聽聞此舉，蘇一峰覺得啼笑皆非，底下網友看了拳頭也硬了。

時常發聲針砭健保制度，蘇一峰今在臉書上發文，再揭浪費醫療資源怪現象。他提到，居然有遊民跑到基隆酒醉路倒，在基隆醫院急診醒來之後，希望院方幫他叫救護車轉送過來本院（位於台北），只因他比較習慣本院的急診服務。

醫院急診突然變成遊民酒鬼心中第一指名醫院，蘇一峰無奈感嘆，讓人啼笑皆非！蘇一峰還說，拜託別鬧了！生命徵象如果穩定，原地放生好嗎？他在本院可是欠了一屁股未繳費啦！

目睹此一健保怪現象，網友們拳頭都硬了，「這種廢渣還救？」、「浪費醫療資源直接處死」、「臨床遇到這種病人，真的很令人生氣……」、「對不起，我笑了」、「免費的後遺症」、「職業路倒無誤」、「五星評比」、「應該比照酒癮，排除在健保給付之外」、「都在同處欠債……債務整合的觀念」、「我這日常」。

(中時新聞網)