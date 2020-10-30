俄羅斯總統普丁在莫斯科一場國際投資論壇上表示，必須承認中國大陸仍然是世界經濟的驅動力，儘管增長率可能沒有達到中方自己的目標，但其經濟的增長率是很顯著的。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，普丁在這場名為「俄羅斯在呼喚」的投資論壇上表示，大陸增長幅度或許沒有它希望的那麼高，但是仍然在增長，並且是明顯的增長。「中國大陸仍然是世界經濟的驅動器，這是必須承認的一點」。

普丁表示，俄羅斯是歐洲市場最大的能源供應商，在天然氣方面，超過70%的出口面向歐洲，但俄正在擴大對亞洲的天然氣出口。亞洲是極其有前景的市場，俄羅斯很重視加強與這一地區的經濟合作。包括向大陸、日本、印度以及其他地區的出口都在不斷增長。

普丁說，盡管今年遇到了種種困難，但俄羅斯整體上還是維持了宏觀經濟的穩定，防止了通貨膨脹激增並確保了金融市場穩定。在這個基礎上，我們將採取進一步措施，克服經濟衰退，恢復就業並使國民經濟恢復增長。

普丁表示，新冠疫情下俄羅斯貧困人口有所增加。盡管在最近20年間，俄羅斯貧困人口已經大幅減少，但當前情況仍然不能令人滿意。

(中時新聞網)