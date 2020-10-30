生態奇觀！探索高雄茂林最美幽谷秘境 與百萬紫斑蝶翩翩共舞

「大自然的舞姬」成群結隊，穿著紫色彩衣的蝴蝶，優雅曼妙舞姿。位在高雄市茂林生態自然公園，每年10月至隔年2月間，超過百萬隻紫斑蝶，都會在大武山腳下聚集避寒冬，成了最美「紫蝶幽谷」，總吸引大批觀光客來朝聖。

茂林生態公園是個賞蝶的好地方，山谷最常可見青斑蝶、樺斑蝶及大白斑蝶。(照片/游定剛 拍攝)

高雄茂林的「紫蝶幽谷」與美洲「帝王斑蝶谷」齊名，皆屬於世界級的自然資產，生態公園是個賞蝶的好地方，山谷最常可見青斑蝶、樺斑蝶及大白斑蝶。茂林國家風景區在每年賞蝶期間設置解說站，紫蝶3D館則提供多媒體服務，讓遊客能更加認識紫斑蝶，了解台灣生態之美。

茂林「紫蝶幽谷」可常見青斑蝶、樺斑蝶及大白斑蝶。(照片/游定剛 拍攝)

賞蝶最佳時間建議在早上8點半到11點前，另一種狀況，下過雨後隔天陽光高照，紫斑蝶就會出來覓食、吸水，就是自然界的「蝶毯現象」，這種是可遇不可求的景象。陽光未露臉時，紫斑蝶闔著翅膀，成群在樹藤上，優雅寧靜的睡姿，陽光照射山谷時，紫斑蝶舞動翅膀做日光浴，夢幻般的紫色光彩，有「幻色」之稱。

茂林生態公園，每年10月至隔年2月為賞蝶最佳期間。(照片/游定剛 拍攝)

高雄茂林美雅谷與多納間二座山頭、橫跨濁口溪上，號稱是東南亞最高吊橋，全長232公尺、高103公尺的多納高吊橋，對於多納部落意義非凡，族人與親人、有人道別的橋，依照吊橋方向指示行走，可用不同角度遙望龍頭山，清楚欣賞到龍頭與龍脊間全景，而橋下峽谷雙溪流水景色美不勝收。

茂林多納高吊橋全長232公尺、高103公尺。(照片/茂管處 提供)

位在六龜區新威里與新寮里交會處的新威森林公園，綿延近2公里的 桃花心木林道，數十棵巨木群排排站相當壯觀，綠芽茂頭與落葉地毯相映襯，浪漫景色如詩如畫，不輸韓劇場景，近日也成為打卡夯點。

高雄六龜新威森林公園，約2公里長的桃花心木道。(照片/茂管處 提供)

2009年莫拉克強颱肆虐，六龜、茂林地區慘遭重創，歷經11年的重整，漸漸讓人喚起，這遍美麗淨土記憶，遠離城市喧鬧聲，不妨安排一趟生態人文之旅吧！

(中時新聞網)