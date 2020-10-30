距離美國總統大選進入最後倒數，總統川普在川粉「歸位」下，有民調顯示，川普以48%的支持度超前拜登的47%，在多數民調結果都顯示拜登穩定領先川普之際，這是一個月來川普支持度首度超前拜登。對此，台北市議員李柏毅在政論節目中則說，「並不是川普票變多，而是拜登的確在這回(杭特事件)的確或多或少有受到一些影響...」。

韓特醜聞在10月中爆出後，17日拜登的民調結果出現下滑，Google更出現「可以改投別人嗎」的熱搜詞，顯示兒子醜聞確實對拜登選情造成影響。

李柏毅在政論節目「新聞面對面」中談到，「美國大選分兩種狀況，喜歡川普跟討厭川普而已，拜登做什麼表態，他們不是很在乎，因為他們很討厭川普！所以之前講說郵寄投票跟遠距投票，不是說可以撤回來改票意象，我朋友講實際上改變投票意向不是把票改投給川普， 而是不想投票而已，就不投了，或都投廢票。」

李柏毅直言，因為對美國選民而言，只有喜歡川普跟討厭川普，但最起碼少一票，至少不會加乘，就算是現在川普聲勢往上爬、拜登往下掉，可是幾乎所有主流媒體，川普還是略為領先，只是說差距越來越小，並不是川普票變多，而是拜登的確在這回(杭特事件)的確或多或少有受到一些影響。」

(中時新聞網)