「現在民進黨不是說風涼話就是說笑話！」立委魯明哲30日到桃園中壢參加中天戶外開講，魯批評，邱議瑩在7、8年前是反美豬牛大將，甚至主張要求每塊進口冷凍牛肉，不單要標產地，還要標含有多少萊克多巴胺，結果卻變成風涼話。

魯明哲說，邱議瑩的話透過中天傳出去，傳達不一樣的聲音。現在立委，反對黨，國民黨立場非常堅定，決定反對萊豬。今天早上是我們第5次阻止蘇上台報告，也是希望我們代表所有民意，超過6、7成反對，我們代表大家，站在第一線捍衛大家，也要求他把公文送進來，不能只有核對，丟了就走，要改為審查。

魯說，現在立院都是問部長，不管源頭管理，中間所有店家，到最終怎麼處理萊克多巴胺進口。如農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中都問清楚，源頭管理到底要不要查察。魯明哲說，10幾天前問陳時中，我們講這麼多，不能只標產地，不夠，他說，他認為標產地就夠。他反問，所以說豬肉是美國就代表有萊克多巴胺，陳居然點頭說是。魯痛批，陳時中胡說八道，美豬進口20年，進來都是不含瘦肉精。所以明年人民怎麼辨別，且農委會的公文，是對世界把大門打開，只要符合條件就可以進口。

(中時 )