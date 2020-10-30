F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，掀開藍綠針對新式高教機獲得方式與時程的爭辯。漢翔公司與空軍今天口徑一致表示，即使依照馬政府時期規劃的高教機「國外設計、台灣生產」，進度也是跟國機國造的「勇鷹號」一樣在2026年完成，馬政府要在2022年完成建案只是假設。

F-5E戰機墜海，外界質疑失事原因是否為「國機國造」造成「F-5戰機汰換計畫」延宕5年有關。漢翔今天發布新聞稿表示，馬政府時期因國際軍火市場遊說，採外購高教機政策，配合空軍建案規劃，漢翔公司與義大利李奧納多公司協議共同爭取標案，預計於2017年簽約，2019年交第一架機，全案66架機於2026年始可交齊，替換現有教練機，惟全案並未核定。現在漢翔公司所承製的高教機均按空軍原建案規劃期程執行，亦可於2026年全數交機。

不過，國防部與空軍官員在2014年至2016年期間，多次在立法院強調若以「國外設計、台灣生產」，新型教練機建案將於2021、2022年完成。

空軍司令部今天召開記者會，空軍參謀長黃志偉中將重申，即便是依照馬政府的計畫，新式教練機建案也會是在2026年完成。媒體質疑先前講的話語現在不一樣，是否欺騙國會？黃志偉認為不是在欺騙國會，「我所看到2015年呈上去的約，確定是2017年簽約，2026年66架交機完畢。」

黃志偉指出，當時都還只是計劃，先把想要做的構想向立法院報告，事實上還要先找尋商源做探討、效益評估、相關生產研究才能確定期程、預算、生產方式，最後才能簽合約。簽合約過程還要跟廠商談判，簽約下去才是真正的生產期程，所有軍事武器生產都要經過這個歷程。2022年交機都只是假設，當要建一個案子，不是我們坐在辦公室裡頭憑幻想就能把全部生產期程造出來。

(中時 )