大陸湖南長沙一名鄭姓男子日前拋棄妻子與3名子女，不惜花上400多萬追求另一名莊姓空姐，甚至有再婚念頭，但兩人交往一年後鄭男才發現，原來莊女一直在異地和同事交往，甚至多次性行為、在床上還留下體液，她還發現莊女一直夥同其他人騙他的錢；消息一公開，許多網友不留情面表示「拋妻棄子，這就是報應」。

這起「空姐騙婚」事件在大陸湖南長沙轟動一時，甚至有youtube節目將事發過程完整記錄；已婚的鄭男在今年初認識23歲的莊姓空姐，為了追求她不惜花上百萬人民幣（約新台幣400至500萬元）買名牌包、鑽戒等奢侈品、甚至還一起負擔莊女親友的生活開銷。

這起「空姐騙婚」事件在大陸湖南長沙轟動一時，甚至有youtube節目將事發過程完整記錄。（圖／翻攝自微博／王者君啊）

兩人後來以結婚為前提交往，鄭男甚至買下婚房、婚戒，就連莊女不時要求零用錢花用，她都不疑有他地提供；不過兩人交往一年後，鄭男赫然發現莊女手機裡有曖昧訊息，於是他決定前往莊女所在的城市，卻發現莊女帶著男同事回家過夜，且還不止一次，同時還在床上發現他人體液。

事後鄭男曾多次向莊女要求復合，直到他發現每次轉帳零用錢時，其實莊女身邊都有另名男姓友人合夥「騙錢」，他才死了心。不過許多網友得知此事件後，並非攻擊莊女、同情鄭男，而是抨擊鄭男「一直在強調是前妻主動提出離婚的，在找各種藉口洗白自己，只能說活該」、「拋妻棄子，這就是報應」。

(中時新聞網)