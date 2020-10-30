中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。 對於美豬議題，桃園市議員黃敬平指出，民進黨政府應拿出數據說服人民，而非草率行事，進口美豬來毒害人民。

「小老百姓有選擇權利嗎？」黃敬平指出，農委會主委陳吉仲說他家裡務農，因此不吃牛肉，他能理解很多人不吃牛，但豬肉老百姓都會吃，且滷肉飯是台灣的國民美食，既便宜又能填飽肚子，政府應該將選擇自由還給民眾。

黃敬平說，有人說開放美豬後，美台就能夠重啟貿易談判，但紐約時報去年10月爆料，美國總統川普底下的貿易談判代表，根本不支持與台灣簽訂貿易協議，因為一旦美國和台灣重啟貿易談判、簽訂協議，先前和北京談的協定通通泡湯，「美國都反對和台灣貿易了，我們政府在急什麼？」他呼籲，政府應拿出數據說服人民，才來決定是否要進口美豬，而非草率行事。

(中時 )