黃少谷（少少）5月底用自創歌曲〈天堂的證明〉向交往1年多的女友林采薇（Yumi）求婚成功，他們6月完成登記，將在11月中舉辦婚宴，心情興奮，迫不及待希望快點到婚禮當天，與親朋好友歡聚。他們原本想赴韓國拍攝婚紗美照，卻遇上疫情打亂計劃，後來透過朋友介紹，在台灣與韓式婚紗業者合作，但他們在拍攝婚紗照前2天，竟發生車禍，所幸只是皮肉傷並無大礙。

求好心切的少少、Yumi，當時因為不希望讓原定計畫影響到所有工作人員，還是負傷去拍攝，卻導致狀態不是太好，拍完的第一組照片後轉回棚內時，攝影師得知他們受傷後，主動來向少少和Yumi表示，拍攝婚紗照對新人來說是很重要的時刻，一定要以最好的狀態來呈現，希望他們可以再另找一天拍攝，讓少少、Yumi十分感激。

少少在拍攝時，笑說：「我每套都喜歡，因為只要講一點韓文，瞬間就成為歐爸了！」Yumi當天看到少少穿西裝模樣，直呼「驚呆了」並害羞說：「沒看他這麼帥過。」而少少分享在婚紗試裝時，第一眼看到老婆穿著白紗，忍不住眼眶泛淚，他透露因為過去感情不順，曾悲傷許下自己可能會孤老終身的預言，如今娶得美嬌娘，他很感謝Yumi一路以來給他很多溫暖、陪伴走出黑暗期。

黃少谷（左）、林采薇日前甜蜜拍婚紗美照。（韓國藝匠提供）

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