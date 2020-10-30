流感疫苗掀起搶打風，能否確保學生施打到疫苗？台中市衛生局長曾梓展30日表示，因應民眾接種需求，今年採購流感疫苗75萬2300劑，較去年增加6300劑，截至29日中午已經施打57萬5642劑；採購疫苗包括預留提供學校師生施打15萬劑，及提供社區65歲長輩、6歲以下幼童施打的2萬劑，學生接種絕對可以施打到。

曾梓展說，市府將運用市長預備金再購買一批疫苗，預計可再提供3000劑，屆時可再提供持補接種單學生接種。

市議員張廖乃綸關切流感疫苗供不應求的狀況，並且要求市府妥善調度疫苗，確保學生及高風險族群能打到流感疫苗

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她質疑民進黨執政彷彿變成排隊保證，面對新冠肺炎疫情民眾要排隊搶買口罩，每年例行施打的流感疫苗也要排隊，衛福部沒有好好部署，導致施打疫苗亂象頻傳，基層醫療人員不但忙得人仰馬翻，還要被罵翻。

張廖乃綸關切，流感疫苗只剩15萬多劑，很多學生家長擔心學校到現在還沒有集體施打疫苗，到最後會不會變成要抽籤？

學童注射流感疫苗，傳出有的縣市因為劑量數不足，需要抽籤，市議員羅廷瑋質詢表示，許多爸爸媽媽打來服務處詢問，學童注射流感疫苗是不是也需要抽籤？深怕同是高風險族群的學童會不會「無劑可施」。

曾梓展指出，國高中及國小等校園施打流感疫苗作業持續進行，部分學生已經打完了，衛生局目前預留約13萬劑疫苗給學生，其他則優先給高齡長者和小孩，家長先前有簽疫苗施打同意書的學生，都可以打得到疫苗。

(中時 )