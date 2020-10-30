笑氣遭濫用，成為青少年試險禍源，台中市府表示，中央已制訂相關法規管理笑氣使用，台中市食安處也依《藥事法》及《食品安全衛生管理辦法》嚴格管理醫療用及食品用笑氣，避免民眾濫用。至於工業用笑氣，環保署已公告納入《毒性及關注化學物質管理法》管理，以防制汙染環境或危害人體健康。

民進黨議員周永鴻、國民黨議員羅廷瑋30日在議會質詢時，跨越藍綠都針對吸入性麻醉氣體「笑氣」提出警訊，籲副市長陳子敬訂定自治條例強化管理。陳子敬答詢表示在治安會議已研議討論是否訂定自治條例。

周永鴻與市議員江肇國、張家銨、賴佳微等人聯合質詢時指出，雖然警察局在管制毒品進入校園嚴加取締，但沒有注意到「笑氣」因為產生效果時間快速，取得成本低，已經是很多KTV和汽車旅館開趴的助興劑。

周永鴻問警察局長楊源明是否已經注意到這樣的趨勢？他指出，雖然台中可能還沒流行使用笑氣，但北部青少年之間廣為流傳，現在交通便捷，全台形成一日生活圈，台中警方不可不慎，應該積極防範。

笑氣為一氧化二氮的通稱，是吸入性麻醉氣體，常用於牙科手術中，也是半導體和食品加工等工業製程不可或缺的氣體原料。但這種無色微甜的氣體，因為作用快速，半分鐘就會製造興奮感，而且取得成本低，常成為派對的助興劑。

警察局表示，為避免笑氣遭濫用，警察局持續會同相關單位展查緝，今年共查獲2件違法使用笑氣案例，已依《社會秩序維護法》移請法院裁處，持續加強查緝取締，遏止濫用行為。

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(中時 )