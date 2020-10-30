華梵大學李天任校長（左）與中國科技大學校長唐彥博將學校logo掛上結盟樹，象徵互為聯盟。（華梵大學提供）

國際雕塑名家黎志文教授（左）捐贈「靜定慧姿」、「泉聲暢響」兩件雕塑作品給華梵大學永久典藏。（華梵大學提供）

華梵大學今（30日）上午舉行建校30周年校慶典禮，除新北市副市長陳純敬親臨祝賀，華梵、政大、世新、中國科大、景文科大、東南科大、臺灣戲曲學院等7所不同類型的大學更宣示成立「文山聯盟」，攜手推動大文山地區地方創生，國際雕塑名家黎志文教授並捐出2件大型雕塑作品，與其他20餘件雕塑在校園內永久展出，讓華梵校園更添藝術氛圍。

位於新北市石碇區的華梵大學是佛教界興辦的第一所大學，陳純敬致詞指出，市長侯友宜與新北市民都感到很榮幸，在石碇地區能有一所如此重視人文、科技與藝術相結合的精緻書院型大學，華梵大學不只是新北市，更是全國精緻大學的典範。他期待未來華梵大學與深坑、新店地區的學校能有更密切的交流合作。

值得一提，華梵大學與大文山地區（木柵、新店、深坑、石碇）6所大學共同成立「文山聯盟」，透過跨校結盟，整合各校師生量能，發揮1＋1大於2的強大新力量，讓地方創生的效應向外擴散開來，進而號召更多學校、地方團體、社會機構、公部門加入，最終達成讓社會更美好的地方創生使命目標。

結盟儀式由國立政治大學校長郭明政、華梵大學校長李天任、中國科技大學校長唐彥博、東南科技大學副校長董益吾、世新大學主任秘書呂慧芳、國立臺灣戲曲學院研發長王學彥、主任秘書陳金鳳，以及景文科技大學研發長林明彥等7校代表，共同在「文山聯盟」的大背板上貼上學校logo，宣示7校共同投入資源，在造地方生機的行動力。

郭明政表示，華梵是政大的鄰居，同在景美溪分屬上、中游，政大所在地木柵過往也曾隸屬台北縣，因此大文山地區7所大學應該彼此合作，結合所長，並結合地區中小學的力量，一起促進地方產業文化的發展，讓地方上人人有生計。他很開心能在華梵「三十而立」的校慶時刻締結聯盟，希望透過大中小學攜手地方創生，讓大文山地區從此進入一個嶄新的時代。

李天任將文山聯盟的學校稱為「文山七賢」，其中橫跨國立、私立、一般大學、技職校院等不同類型大學，是全國罕見打破公私立、學制、領域的大學聯盟，各校重點互異，有科技、人文、藝術、宗教、社會科學、戲曲等不同專長，結盟後將可資源共享，截長補短，加上華梵與萬芳高中等地區中小學長期合作，更能將地方創生的效益發揮到極致。

唐彥博說，山不在高，有仙則名，華梵大學位於海拔550公尺，不僅是全國最高私立學府，還有許多高人和名師指導，推出包括新生品德全額獎學金、師生共同維運校園等多項創新措施，堪稱「高教2.0版」，今後文山聯盟學校共同攜手合作，將是一個好的開始。

(中時 )