身為中信兄弟陣中最資深球員，26日剛滿39歲的周思齊將帶領年輕球員向前衝，他表示，自己也感受到這些小老弟的拚勁，「我們老人家只是少數，還是要靠年輕人在前面衝，我只是經驗分享。」

兄弟去年打台灣大賽時陣中還有彭政閔、林智勝、王勝偉等老將，但今年彭政閔已退休，林智勝腳踝扭傷動刀，賽季提前報銷，王勝偉則是未進入28人名單，資深代表只剩「周董」一人。

「今年陣容真的有很大不同，很年輕化，自己也會感染到他們的年輕活力。」周思齊認為，在現階段的中職，球員年輕化是趨勢，資深球員在聯盟中已是少數，「球隊有現在的戰績主要靠年輕人在前面衝，我們只是經驗分享。」

周思齊來到兄弟後，只在2010年奪下總冠軍，對於生涯第2冠，周董十分渴望，「總冠軍只有一個，大家都很想要，且總冠軍的榮耀不是一般人能夠體會的，台灣打球人口那麼多，到現在登錄的職棒本土球員才1千人，這很珍貴，是只有職棒球員才能體會。」

(中時 )