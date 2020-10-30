桃園市議員謝美英30日到桃園中壢參加中天戶外開講，她說，中央政府捍衛自己的政策，告訴大家明年要開放萊豬，大家不得有異議。連民進黨立委，本來也是站在捍衛校園食安立場，後來也受到壓力。而民進黨地方首長沒人敢講歡迎萊豬，頂多說地方要求萊劑零檢出就送中央。

謝美英說，桃園市議會今天早上三讀通過桃園食安自治條例，所有肉品，萊劑零檢出，這是桃園市議會的議員，包括無黨籍所有議員，也包括國民黨議員一起努力。但是接下來我們要面對的很艱困，食安條例中，中央告知地方，法條抵觸中央無效。但是台北市長柯文哲要請大法官釋憲。

謝舉例，電子遊戲場，到底距離學校多少，有人說500公尺、1公里，最後中央訂定50公尺，我們地方可以更嚴格，不得設立等等，這就是地方自治精神，為什麼要戕害這塊呢？

謝美英又說，萊豬再過2個月就要開放進口，中央說放心，我們會加強查緝，我們看人力夠不夠，台北關扣調休，只有2個人上班，查緝就是說說而已。謝強調，我們堅決主張萊劑零檢出。她批，連陳時中被問要吃豬內臟進補嗎？他都說要去傳統市場買溫體豬，憑什麼要我們去吃，她呼籲，「我們自己的食安自己捍衛。」

(中時 )