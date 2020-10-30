黎志文教授與雕塑作品「動靜調柔」。（華梵大學提供）

歡慶建校30周年，華梵大學校慶特別邀約雕塑大師黎志文教授於校園內舉辦「上善若水」雕塑展，展出25件大型雕塑作品，並於今日隆重開幕，成為校慶活動的高潮。校長李天任更表示，這次展覽是一個開始，明年起將規劃年年舉辦雕刻藝術節，將華梵大學打造成國際雕刻村。這項構想也獲得新北市副市長陳純敬的支持。

從國立臺北藝術大學美術系退休的黎志文教授是兩岸三地藝術界屈指可數堅持做石雕的藝術家，經常以山、水、雲作為創作題材的他，一踏進位於石碇大崙山上的華梵校園，就被華梵的山林之美感動，因此決定以「上善若水」為名，在校園的自然空間舉辦雕塑展，並一口氣提供25件價值不斐的大型雕塑創作，長期寄藏在華梵展出，更豪氣的將其中兩件作品「靜定慧姿」、「泉聲暢響」直接捐贈給華梵。

值得一提的是，此次展出的作品中，「靜定慧姿」原名「泉水」，高達3公尺，借用流水的象形文字，呈現出水脈與波紋的組合，將「上善若水」的古老智慧轉換至堅硬的花崗石與柔軟平滑的曲線之間，揭示世間事物相互對立、彼此轉化的哲理，多次在新加坡等國際雕塑展中展出，備受好評，現在更捐贈給華梵永久典藏。體積最大的「心法千秋」總長則為4.5公尺，是黎志文教授首次面世的新作。

李天任說，「上善若水」雕塑展只是開始，希望透過這次展覽，打造華梵校園成為國際雕刻藝術村，未來學校將會邀請更多雕刻家駐展華梵大學校園，也計畫明年起每年舉辦雕刻藝術節，邀約國際知名雕塑家來華梵展出，讓他們的作品融入大崙山的自然美景中。他已向新北市陳純敬副市長提出這項構想，陳純敬副市長表示將全力支持。

李天任更指出，下學期就會先邀請黎志文教授開設石雕課，親自到華梵教學，於校內開課供全校師生修習，亦歡迎有興趣的校外人士報名參加，達到藝術傳承的教育目標。

教授黎志文則說，每件雕塑作品都是他的孩子，本來他已經為25個孩子們取好名字，沒想到來到華梵後，董事長悟觀法師又賜給每位孩子一個新名字，就像是他們的出家法號，讓他覺得很開心也很有意義。

黎志文此次帶到華梵大學展出的作品，每件都有好幾噸重，需要出動怪手和推高機來搬運，這些作品配合華梵特有的景色和雕塑主題，散放在校園各個重要景點中，師生漫步於草坪上、廣場中、建物前，轉身處處可見令人驚喜的石雕創作，與自然環境巧妙的融合為一，平添趣味。黎志文教授也會利用時間向同學解說創作過程和主要意境，同學們對這些石雕亦充滿興趣，一一提問，校園藝術氛圍更形濃厚。

(中時 )