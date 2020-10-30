國防部證實：共機3架運8進入我西南空域 空軍防空飛彈追監 19:182020/10/30 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部證實，中共解放軍軍機3架次今天進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 國防部表示，解放軍運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次今天進入我西南空域。臉書粉絲專頁「台灣西南空域」統計，解放軍軍機本月累計進入我空域24天，廣播驅離紀錄83次。 (中時 ) #共機 #運8 #空軍 #解放軍 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防部證實：今1架運9通信對抗機 闖進我西南空域 20:352020/10/29 政治 兩岸緊張 空軍防訓 搏命開40年老飛機 F-5E戰機墜海 29歲飛官殉職 04:102020/10/30 社會新聞 政策大轉彎致飛官殉職 馬文君：血淋淋的官場現形記 18:302020/10/30 政治 影》區域持續緊張 陸殲-20戰機猛練纏鬥功 12:472020/10/30 軍事 天安特檢停飛 F-5機隊評估後重啟訓練 18:282020/10/30 政治 F-5E失事墜太平洋 空軍：飛行員吊掛上機已無意識 11:302020/10/29 政治 3年汰換台東F-5系列教練機 前空軍副司令：勇鷹加速量產有望銜接 15:202020/10/30 政治 美憂陸獲柬基地 改變東南亞局勢 04:102020/10/30 焦點新聞 綠指飛官殉職非戰機老舊 藍批：為了護航硬凹 17:162020/10/30 政治 飛官殉職綠扯馬政府 羅智強：蔡英文要F-5E多飛9年是馬英九責任？ 14:562020/10/30 政治 政治熱門新聞 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 最新政黨民調曝光 這兩黨差距嚇壞網友：太扯了 - 政治 對美軍購已超過5000億 退役少將吐出「血淚之言」 - 政治 韓粉拚死也罷不掉他？最後3天網告急喊連署書「還差這些」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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