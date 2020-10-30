國防部證實，中共解放軍軍機3架次今天進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

國防部表示，解放軍運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次今天進入我西南空域。臉書粉絲專頁「台灣西南空域」統計，解放軍軍機本月累計進入我空域24天，廣播驅離紀錄83次。

(中時 )

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