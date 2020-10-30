為何疫苗之亂？黃敬平：中央天天只想關掉不同聲音 19:272020/10/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員黃敬平（左一）批評中央天天搞政治，天天想關掉不同聲音。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於疫苗之亂，市議員黃敬平批評，政府講超前部署很習慣，到我們買口罩還要排隊，我們打疫苗也很多人排隊。他說，太太也是排3天才排到。他說，今年只有603萬劑，去年也是603萬劑，但是怎麼沒想到今年狀況呢？ 黃說，現在要買明年疫苗，8、9月就要決定，因為國光藥廠流感疫苗，是用雞蛋培養至少4個月以上，當時只有軍方追加20萬劑。黃敬平批，政府為什麼沒想到，因為天天搞政治，天天想關掉不同的聲音，這就是事情沒有周延的後果。他批，政府前面想不到，後面做不到，不然就換人做。 (中時 ) #疫苗 #黃敬平 #口罩 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戶外開講／中天「公平公正公開」文山伯喊話民進黨：不要做歷史的罪人 13:582020/10/30 政治 力挺中天 賴岳謙：促進兩岸和平才是維護國家安全的代表 20:462020/10/30 政治 看低利炒房亂象 花敬群：「降溫穩定」為主調 14:092020/10/30 財經 黃敬平：想進口美豬 民進黨應拿出專業數據說服人民 19:072020/10/30 生活 流感疫苗接種又爆災情 死亡個案再添3人 14:062020/10/30 生活 守護民主真諦 謝美英籲：政府不應用公權力關掉中天 20:322020/10/30 政治 中市家長憂「無劑可施」 市府：請放心 疫苗準備好了 19:312020/10/30 生活 楊銘威《婆婆》人氣爆棚 正宮方志友願變「小女人」 17:002020/10/30 娛樂 糖果標示中央地方認定不同調 綠委憂迪化街糖果業恐一半關門 11:182020/10/30 政治 力挺中天做好事 王又正：台灣最大國安危機是有不聽民意的政府 19:492020/10/30 政治 政治熱門新聞 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 韓粉拚死也罷不掉他？最後3天網告急喊連署書「還差這些」 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 對美軍購已超過5000億 退役少將吐出「血淚之言」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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