對於疫苗之亂，市議員黃敬平批評，政府講超前部署很習慣，到我們買口罩還要排隊，我們打疫苗也很多人排隊。他說，太太也是排3天才排到。他說，今年只有603萬劑，去年也是603萬劑，但是怎麼沒想到今年狀況呢？

黃說，現在要買明年疫苗，8、9月就要決定，因為國光藥廠流感疫苗，是用雞蛋培養至少4個月以上，當時只有軍方追加20萬劑。黃敬平批，政府為什麼沒想到，因為天天搞政治，天天想關掉不同的聲音，這就是事情沒有周延的後果。他批，政府前面想不到，後面做不到，不然就換人做。

(中時 )