投資臺灣事務所30日召開中小企業加速投資行動方案審查會議，會中通過6家中小企業擴大投資17億元，。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開62次聯審，通過413家中小企業投資約1,754億元，帶來17,010個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣3大方案已帶動707家企業投資約1兆1,339億元，預估創造95,008個本國就業機會，後續尚有46家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，這6家企業包括永準實業、必榮實業、正城科技、永成峯工程、霖昌實業及鼎坤塑膠機械，其中永準實業主要從事聚酯加工絲與針織布、水織機褲料布製造，由於目前國際疫情並無趨緩跡象，全球口罩缺口龐大，因此計劃招聘70名本國員工，在桃園楊梅廠擴大投資，導入口罩及其相關機器設備，運用既有技術與人員擴大業務範圍，未來將與美國歐盟及中東地區醫材貿易商達成合作協議，滿足口罩市場需求。

(工商 )