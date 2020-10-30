萬聖節即將到來，各種派對、街頭佈置顯得相當熱鬧，美國德州一名女子，用與真人一模一樣比例的骷髏頭，裝置自己家中庭院，相當有萬聖節的氣氛，但因為骷髏頭們的姿勢「太過18禁」，遭到社區管理會警告，要求女子將這些骷髏布置撤除。

安吉拉佈置相當有創意(圖片取自/Angela Nava FB)

住在美國德州的安吉拉（Angela Nava），日前在臉書上分享自己萬聖節的創意佈置，主題是「骷髏頭的脫衣俱樂部」，骷髏頭的動作相當豐富，像是戴假髮的朒骷髏，倒掛在鋼管上、大秀一字馬，旁邊則有男骷髏在觀看。

女骷髏大秀鋼管舞(圖片取自/Angela Nava FB)

除了鋼管表演動作外，還有許多男女骷髏，身體交疊、「互相撫摸」的坐在椅子上，這些動作也引來社區委員關注，認為安吉拉裝飾「有點兒童不宜」，同時要求安吉拉30天內，必須撤除這些佈置。

幽默的是，期限30天過後，萬聖節也早就結束了，因此安吉拉決定把握最後幾天，精心佈置這些骷髏頭，至於這些創意佈置，也在網路上獲得網友讚賞，並支持她繼續佈置，如今安吉拉仍在更新自家庭園的佈置，發想出更多「18禁」的動作。

(中時新聞網)