永樂街商圈迎接西洋萬聖節前夕，30日上午舉辦「小鬼逛夜市，永樂亮起來！」彰化市長林世賢帶領一群精心打扮「小鬼們」，在縣定古蹟慶安宮祈福，拜訪特色店家。（吳敏菁攝）

永樂街商圈迎接西洋萬聖節前夕，30日上午舉辦「小鬼逛夜市，永樂亮起來！」彰化市長林世賢帶領一群精心打扮「小鬼們」，在縣定古蹟慶安宮祈福，拜訪特色店家。（吳敏菁攝）

永樂街商圈重啟系列的活絡計畫，首波迎接西洋萬聖節前夕，30日上午舉辦「小鬼逛夜市，永樂亮起來！」彰化市長林世賢帶領一群精心打扮的「小鬼們」在縣定古蹟慶安宮祈福，拜訪特色店家，「不給糖就搗蛋」！

永樂商圈曾是彰化市最繁華夜市，彰化市永樂商圈發展協會發起結合西方萬聖節和本土宮廟的特色，一起來活絡商圈，並號召文創工作者端出創作特色，召喚逛街尋寶的熱趣。

彰化市長林世賢表示，早年永樂夜市商圈，以服飾商店為主，一度是中部規模最大、最熱鬧的夜市，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期俗稱「大道公夜市」；有過數十年歷史的繁華歲月，商店林立、人文聚集，可惜近年來逐漸沒落，亟待風華再現！

林世賢表示，永樂街即將重啟活絡計畫，預計12月19日舉辦盛大開幕式，當天也有特色文創市集進駐，未來也會於周末不定期安排文創市集草本形象市集及活動表演，提供年輕文創的朋友交流平台，更與彰化縣中醫師公會、彰化縣中藥商業同業公會，一同舉辦養生講座、義診、藥膳及漢方茶飲及草本皂DIY的永樂街草本形象市集。

此外，慶安宮附近外牆，將邀請彩繪大師來做藝術創作，結合彰化300古城新生、點亮風華系列活動。

(中時 )