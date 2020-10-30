中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。 對於美豬議題，無黨籍桃園市議員牛煦庭指出，民進黨說民眾有選擇自由，但在無法辨識毒豬的情況下做選擇，真的是一種自由嗎？

牛煦庭認為，不該讓政府的錯誤政策，懲罰到好人，民進黨想進口美豬，卻沒將配套措施做好，導致人民不敢吃豬肉，讓那些賣香腸、做肉包的人都倒大楣。民進黨立委莊瑞雄近日雖有召開會議，讓台灣豬農發表心聲，卻在會上質疑百姓意見，顯示民進黨已忘記在野時，和民眾站在一起的精神，顯見「權力使人腐化」。

牛煦庭說，若美豬開放，他曾詢問過農業局，中央是否有問過地方的專業意見，結果答案是沒有，他又問管控食品安全的衛生局，要用哪些方式辨別美豬，結果局長也回答不出來，更何況是平民老百姓，民進黨口口聲聲說民眾有選擇自由，可以自行決定是否要吃，但在不清不楚的情況下做選擇，是一種自由嗎？

牛煦庭表示，政府時常搞不清輕重緩急，一方面輕易通過美豬進口決議，說民眾有選擇自由，一方面卻對中天撤照，不讓大家有選擇新聞台的權力，可謂是雙重標準。他呼籲，希望人民能持續關注食安、新聞自由，熱情不能消退，才能把台灣的民主找回來。

(中時 )