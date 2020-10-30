新北市議員江怡臻今（30日）於議會市政總質詢指出，要擴大智慧停車政策，解決家長臨停接送小孩的問題。新北市長侯友宜答詢時允諾擴大辦理，原則上110學年度下學期全面納入委託開單評估，2022年也會評估可行路段。

江怡臻說，以三峽某設幼兒園為例，從校門口停好車再帶著小孩走到教室，最快也要11分鐘，市府既然要推智慧臨時停車，方便家長接送小孩，何時可以全面上路？

侯友宜答詢說，家長帶孩童到幼兒園或公共托育中心，停車的確很不方便，為滿足家長臨時停車需求，責成交通局試辦智慧臨停，方便家長接送小孩。

侯友宜說，試辦階段以6分鐘為標準，因應各校距離不同，會視情況會勘調整適合每個學校的時間，並逐漸擴大辦理。原則上110學年度下學期全面納入委託開單評估，2022年也會評估可行路段。

此外，以科技影像輔助執法避免拖吊情形，方便家長安心接送小孩也減少警力負擔，民眾不用再擔心停車被開單，也讓車位公平分享給需要的人。

(中時 )