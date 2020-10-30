Isaac Toast為韓國最知名的連鎖早餐店，2016年引進台灣，目前全台共12家門市，招牌的韓國奶油煎烤吐司，獨特酥香受到消費者喜愛，今年秋冬ISAAC Toast將韓國道地小吃「辣炒年糕」放進吐司中，推出限定新品「辣炒年糕布丁」每份原價129元，新品上市優惠95元，甜辣的年糕鋪在Q彈的布丁吐司上，再撒上超邪惡的10倍起司絲，流瀉的起司瀑布讓你口水直流！

喜歡看韓劇的人都知道，韓國路邊小吃有三寶，血腸、魚板及辣炒年糕，以往秋冬國人總會前往韓國滑雪、賞楓，今年受疫情影響無法出國，許多人懷念韓國當地美食，因此ISAAC Toast台灣愛時刻特別研發了新品「辣炒年糕布丁」，讓消費者一解相思！

「辣炒年糕布丁」將甜辣的年糕鋪在Q彈的布丁吐司上，再撒上超邪惡的10倍起司絲，流瀉的起司瀑布讓你口水直流！（圖／品牌提供）

「辣炒年糕布丁」製作時先將年糕泡軟後拌入韓式辣醬，把ISAAC特製的布丁吐司以奶油煎至雙面金黃，鋪上年糕及滿溢的起司，最後放入烤箱中烤至起司融化，甜辣Q彈的年糕與瀑布般的起司，搭配酥香的布丁吐司，這就是充滿幸福的罪惡感，11月2日起，台中惠來店、台中復興店、台中五常店、台中向上南店、台南善化店、台南崇學店、台南安平店及屏東民族店，限量上市。

限定新品「辣炒年糕布丁」新品上市優惠95元。（圖／品牌提供）

Isaac Toast 1995年於韓國創立，在韓國有超過800間門市，台灣、澳門、香港皆有海外分店，ISAAC品牌獨家調製的醬料口感微酸微甜，搭配以香醇滑順韓國奶油來煎烤的吐司，撲鼻香氣及酥脆口感，是ISAAC最迷人之處，除了能同步享用韓國的六大熱銷商品外，也推出台灣在地食材製作的商品來因應市場需求，目前店內共17種產品又可分為經典與MVP系列，MVP系列多了高麗菜絲及韓國酸黃瓜，整體就像總匯三明治般豐富均衡，是必吃的早餐選擇之一。

(中時新聞網)