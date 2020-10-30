台中市大甲區水源路706巷傍晚近5時許發生雜草火警，疑似延燒至開元路11巷附近，因現場水源不足，消防人員請求加派水庫車支援，由於燃燒面積範圍大，引發鄰近民宅恐慌，歷經1.5小時已控制火勢，幸無人員傷亡。

台中市消防局指出，傍晚近5時許獲報指稱，大甲區水源路706巷附近有雜草燃燒，緊急派遣大甲分隊，出動消防車3輛、消防人員8名馳援，因現場雜草燃燒面積範圍大，水源路無法到達火場，需從繞道開元路進入，外埔、大安分隊也支援。

現場消防人員回報，指火場水源不足請求加派水庫車，幼獅分隊也加入救援行列；由於火場面積廣大鄰近民宅，后里消防分隊也趕往搶救。

這場公墓雜草火警，由於共計派遣第五大隊、大甲、外埔、大安、幼獅、后里等分隊，共出動消防車13輛、消防人員31名，在歷經1.5個小時搶救後，大約晚間6時30分左右，已控制火勢，所幸無人員傷亡。

(中時 )