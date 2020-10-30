俄羅斯戈爾什科夫海軍上將號護衛艦試射鋯石超高音速導彈。（圖／塔斯社）

在本月6日進行試射鋯石(Zircon)高超音速導彈的俄羅斯最新式護衛艦戈爾什科夫海軍上將號(Admiral Gorshkov)，未來將裝備新式的反潛導彈，此種對潛艇極危險的武器射程較魚雷大，攻擊精確度比深水炸彈高了許多。反潛導彈攻擊半徑可達數十公里，還可以分離出小型魚雷，在水中自行尋找目標進行攻擊。

《衛星通訊社》引述《消息報》指出，俄羅斯的22350型護衛艦從2006年起在開始建造，目前有2艘艦艇服役，首艦戈爾什科夫海軍上將號以及卡薩托諾夫海軍上將號(Admiral Kasatonov)。目前還有1艘正準備進行試驗，另有5艘在建。

報導說，這些護衛艦都可使用口徑(Kalibr)巡航導彈和縞瑪瑙(Oniks)反艦導彈以及鋯石高超音速導彈。其中鋯石導彈將於2020-2021年列裝。10月6日，戈爾什科夫海軍上將號護衛艦曾從白海水域向巴倫支海的海上目標首次完成了鋯石高超音速導彈的發射。

據俄羅斯軍方提供資料顯示，新開發出來的反潛導彈是對潛艇來說最危險的武器，因為深水炸彈精度不高，而魚雷射程相對較小。反潛導彈可以在半徑數十公里範圍內擊中潛艇。當其到達攻擊指定區域時，可以分離出小型魚雷，該魚雷可自行尋找水下目標並擊毀它。

報導說，22350型護衛艦將成為俄羅斯海軍首批裝載反潛導彈的艦艇，預計在明年實現。

(中時新聞網)