爆米花棒球聯盟今天下午在桃園青埔棒球場上演傳統強權的對決，合作金庫、台灣電力打完7局戰成1：1平手，8局上合庫楊志翔代打揮出超前2分砲，轟回致勝一擊，終場合庫就以4：1擊敗台電，目前戰績6勝0敗。

合庫此戰在4局上先有攻勢，連續兩名打者獲保送上壘後，柯景瀚敲出安打，張文賢在滿壘時擊出中外野安打送回1分，二壘上的跑者則在本壘前遭觸殺形成3出局。台電則是前6局攻勢遭高耀佐封鎖，直到7局下謝榮展擊出三壘打，並靠林軒逸的安打跑回追平分。合庫先發投手高耀佐主投6.2局，被擊出5支安打，失1分，無關勝敗。

雙方1：1平手再戰，7局上合庫高育瑋安打上壘，教練團隨即換上楊志翔代打，面對台電左投王宗豪抓第一球揮出左外野方向的全壘打，一棒超前比數。第9局合庫又靠高育瑋的二壘打多添1分保險分，並靠許凱翔後援後援2.1局無失分守成。

合庫至今在爆米花聯盟6戰全勝，總教練王燕國笑稱是運氣好，「選手狀況都保持得不錯，不管是投手、野手還是打擊的感覺都不錯。」7局上換楊志翔上場代打，成為此戰的關鍵調度，王燕國透露，先發的外野手陳孝允連兩戰沒安打，加上當時剛好是面對左投，就讓楊志翔上去打，「他的狀況不錯，只是剛好沒機會下場。」

楊志翔透露，自己在場下時就有在準備，也有觀察投手，前一次對決王宗豪已經是大學時期，「之前對到不是打不好就是被三振，今天是我打他的第一支安打。」但楊志翔也謙虛稱是運氣好，剛好碰上球場順風，才讓球飛出場外形成全壘打。

楊志翔在大四時因受傷無法跑動，休息期間也造成身材「走鐘」，體重一度破百，去年畢業後加入合庫，他自覺「太胖不好看」，教練也提醒他守外野太重會跑不動，楊志翔因此開始減重，靠著訓練、戒飲料的方式，一口氣甩掉近20公斤，如今身材明顯小了一號。

「剛瘦下來的時候，打擊比較沒力，只能靠重訓。」楊志翔經過持續的調整，狀況逐漸穩定。王燕國認為，去年他的表現起起伏伏，今年有進步，楊志翔則表示，主要是心態上的成長，「剛進來會想表現、容易鑽牛角尖，現在能放開來打，教練、學長也都常跟我溝通、分享經驗。」

(中時 )