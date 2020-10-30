中共十九屆五中全會29日閉幕後，新華社30日批露了兩個月前的一場討論十四五規畫的會議，會上中共總書記習近平表示，十四五規畫要處理好五大關係：繼承和創新、政府和市場、開放和自主、發展和安全、戰略和戰術的關係。

新華社30日披露中共中央8月25日在中南海召開的黨外人士座談會內容，習近平在會上強調，制定好「十四五」規畫建議，必須處理好幾大關係。一是繼承和創新關係，做好「兩個一百年」奮鬥目標有機銜接。二是政府和市場關係，更好發揮制度優勢。三是開放和自主關係，更好統籌國內國際兩個大局。四是發展和安全關係。五是戰略和戰術關係，制定出一個高瞻遠矚、務實管用的規畫建議。

習近平還說，要深刻認識新發展階段，積極主動迎接挑戰，發揚鬥爭精神，努力化危為機，並根據大陸發展環境、發展階段、發展條件的深刻變化，堅持擴大內需這個戰略基點，更好吸引全球資源要素，形成參與國際經濟合作和競爭新優勢。

(旺報 )