面對第1循環意外落敗的「小老弟」中華白，裕隆納智捷30日在Molton台灣超級籃球挑戰賽，靠著林宜輝攻下全場最高22分，最後以85比55橫掃中華白雪恥，下半場一度客串打控球位置的林宜輝說，「打控球很難，以後還是盡量不要吧！」

生涯大部分時間都打前鋒位置的林宜輝，30日突然被裕隆執行教練邱大宗要求改打控球，他也適應地很快，幫助裕隆下半場一舉擴大領先差距到20分以上，「這次我們下半場沒掉輕心，加上區域防守奏效，才有辦法贏到中華白那麼多分。」

「被我投進那麼多球，只能算他們(中華白)倒楣，他們的身體素質不錯，求勝意志也很好，哪像我都已經站在沙灘上很後面了，隨時可能被他們沖走。」林宜輝自嘲表示，「至於先前中華白跟我前隊友朱億宗的糾紛，我就不太方便回答了。」

先前台啤遭遇中華白之戰，朱億宗接連跟中華白年輕球員爆發衝突，讓他遭受不少網友抨擊，林宜輝說：「起碼他們今天沒這樣對我，所以我也不便多說什麼，那是因為他們沒有碰上真正防守很髒的球員，像是我生涯初期碰上的那些人。」

林宜輝坦承自己口中的「那些人」，就是前台銀前鋒林群峰與前裕隆後衛邱啟益，「在我生涯初期，我真的被邱哥與群峰弄得很慘，交了很多『學費』。」聽到自己被不少球員形容是打球最髒前5強，林宜輝連忙否認，「怎麼可能？那不是我。」

(中時 )