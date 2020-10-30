立委王美惠聽取攤販的陳情，協助他們與市府溝通。（王美惠立委服務處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府勸導攤販11月2日起勿入園擺攤通知單。（王美惠立委服務處提供／廖素慧嘉市傳真）

市府限期禁止攤販到嘉義公園擺攤，攤販到立委王美惠陳情。（王美惠立委服務處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府限期11月2日起攤販不得到嘉義公園擺攤，約50名攤販30日向立委王美惠陳情哭訴，他們多是經濟弱勢，擺攤養家糊口，市府建設處表示，公園擺攤本就違法，屢有觀光客反映攤販有礙嘉義公園的景觀。

王美惠立委服務處指出，市府才剛宣布將斥資2500萬元，全面修建嘉義公園的老舊環境及相關設施，附近攤販近日即收到市府通知單，要求11月2日起不得擺攤，令人質疑是否為了相關工程計畫而取締攤販。

攤販鳳姊說，攤販多是年紀大的阿公阿嬤、經濟弱勢的人，在市郊自種蔬果，或自作手工食品到公園自賣，賺微薄的收入養家糊口，也方便晨起運動的人買回家食用，有阿公阿嬤甚至要撫養兒孫，一旦沒有收入，生計怎麼辦？

王美惠表示，許多擺攤的民眾生活困苦，長期擺攤為生，嘉義市是個友善的城市，期盼市府多多體諒民眾，延後擺攤的最後期限，讓攤販有充足的時間因應，或是規畫新的地方讓民眾繼續擺攤，並由市府介入輔導這些自耕農行銷、販賣他們的產品。

市府建設處表示，常有民眾陳情反映攤販有礙公園使用，尤其有很多外縣市遊客到嘉義公園旅遊，對公園內擺攤留下不良印象，該處公園管理科本月27日起，發送勸導通知，並預定自11月2日起執行勸離工作，請攤販們配合不要在公園擺攤。

(中時 )