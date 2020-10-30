知名寵物臉書粉絲專頁「柴犬柚子⊙ω⊙柚柚切嗑鬧」今日（30日）張貼一張惡搞照片，一隻表情痛苦的柴犬柚柚被繃帶層層纏繞，左前掌被板手夾住，右前掌甚至直接遭砍斷、掉在前方，照片一公開馬上嚇壞一群粉絲，後來才知道一切都是萬聖節的應景惡搞裝扮。
該粉專是由柴犬柚柚的主人許柚子所經營，經常上傳他與愛犬的互動過程，這次他為柚柚精心準備萬聖節造型，甚至還設想了情節，他在臉書貼文中寫下「急！在線等！知名飼料開封後發現不明物體，扳手、菜刀都試過了，就是拔不出來，請問客訴有用嗎？」
許柚子最後再貼文處使用hash tag，表示「萬聖節快樂，還不趕快繳出肉肉，小心下場跟我的右手一樣」幽默內容引人發笑；不過逼真的血腥場景也讓大批粉絲紛紛留言，「天哪！好逼真」、「這是惡靈阿柴」、「差一點就要打電話給動保處了」，也有人說柚柚痛苦的表情演得很像「每個柴犬都是戲精」、「柚在假鬼假怪了」。
(中時新聞網)
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