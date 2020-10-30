中華培訓隊今天在爆米花棒球聯盟對上台中成棒隊，旅美投手林暉盛先發6局無失分，全隊手感也逐漸加溫，合計揮出11支安打，包括羅人豪在6局下的2分全壘打，打完8局就以10：0提前結束比賽，中華培訓收下2連勝，目前戰績3勝4敗。

林暉盛今天主投6局，用96球，被敲出3支安打，有5次保送，球速飆破150公里，之後左投許育銘中繼1局飆3K，邱宇倫後援1局也沒被擊出安打，全場三投合力完封對手。

這是林暉盛在中華培訓隊的最長投球局數，他提到：「整體狀況還可以，但壞球還是偏多，今天守備也很幫忙我。」林暉盛也在比賽中持續測試自己新練的曲球，他認為效果不錯，希望能再練得更穩定一點。

每場用球數比預期超出太多，是先前林暉盛遇上的最大問題，目前他也持續改善這樣的狀況，把球控得更精準，而這場比賽前經過兩個禮拜的休息，他自認狀況調整得不錯。

中華培訓隊在第一階段的4場賽事合計只得7分，攻擊火力沒有發揮，本周首戰雖被完封，但打擊狀況漸入佳境，昨天以5：4擊敗安永鮮物，今天更是首度拿下雙位數得分延續連勝，總教練謝承勳認為，經過磨合之後，球隊的隊型已經有慢慢打出來，陣中的旅外選手也會帶頭提醒、互相鼓勵。

文化大學羅人豪遞補受傷的邱辰進入培訓隊，昨天晚間才向球隊報到，今天首場出賽就被排為先發第9棒，還揮出全隊在爆米花聯盟的第一轟，單場貢獻2安3打點。

中華培訓隊羅人豪開轟。（中華培訓隊）

羅人豪生涯首度入選中華培訓隊，他透露，昨天練習時接獲通知，心情上有些緊張、害怕，但也十分興奮，今天首打席選到保送上壘後，緊張的心情就釋放，之後連兩打席安打，他說：「看到這裡的大家都這麼強，自己不想輸。

(中時 )