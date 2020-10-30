香港22歲女星馮天蔓外型甜美，曾參與港劇《詭探前傳》演出，還因為時常在社群網站PO出火辣性感照，吸引超過5萬粉絲追隨，又被港媒封為新一代的「IG女神」。未料馮天漫日前卻疑似手滑誤傳了一張半裸自拍照，讓香港網友全暴動，雖然她立刻秒刪照片，但照片早已遭人備份並在網路瘋傳。

在就讀香港浸會大學時期，就是網路知名正妹的馮天蔓，日前不小心將自己半裸躺床的露點自拍照上傳社群網站，雖然她很快就將照片刪除，可惜為時已晚，照片早已被網友備份瘋傳，引爆討論，其中當然也充斥著不少酸言酸語。

對於私密照瘋傳一事，馮天蔓今(30日)強忍淚水，堅強在IG寫下173字回應，「發佈了一張從未想過要與任何人分享的照片，可惜即使為自己無心之失作出即時補救後，仍然避免不到現在正面對恐怖的性、語言暴力。」

她說即便她的社交網站是公開的、職業是半公眾人物，也不代表她照片被傳播是自找的，更不代表她要被貼上仇女標籤，「我沒有預備去承受這種不能形容的傷痛，今次有很多事需要消化、學習、處理，以後承諾會好好保護自己，謹慎小心，感激家人和朋友一直的不離不棄。」

(中時新聞網)