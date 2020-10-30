國旅風潮狂襲台北旅展，比實體旅展提早開賣的線上旅展即反映出民眾熱情的消費力，在國人無法出國旅行的情況之下，國內旅遊依舊是民眾未來勢不可擋的一項重要消費行為，雲朗觀光看好今年線上與現場實體旅展，總銷售成績初估能有500％以上的成長。

今日實體旅展首賣日，雲朗觀光集團今年首次推出的「君品酒店雅緻客房住宿券」即成為人氣商品，每張6,000元，共三種使用方式，平日入住還有機會升等豪華客房，平均每房每晚只要3,000元。

每張4,800元的「君品酒店 套房住宿券」也成為本次民眾的消費主力之一，每張2,250元的「翰兆品聯合住宿券」及47,888元的「雲品溫泉酒店住宿券」成為銷售量最多的產品。實體旅展首日總體業績相較去年開展首日成長超過2倍，可以預見2021年國旅市場依舊暢旺。

雲朗觀光線上旅展自10月22日起上線，截至今日線上、現場實體總體銷售業績與去年相比已達五倍成長。實體旅展首日雲朗觀光櫃位觀展人數雖大致與去年人潮持平，但客單價消費與提袋率皆有成長，現場消費的滿額贈禮「雲寶寶」也相當受到消費者青睞。

雲朗觀光更規劃在旅展第二日萬聖節當天祭出消費滿2萬贈Godiva巧克力的滿額贈品回饋消費者，數量有限，送完為止。

(中時 )