台灣面臨40年來降雨量最少的一年，經濟部水利署南區水資源局表示，南部今年6月至9月各水庫集水區降雨量未達歷年的6成，尤其曾文水庫集水區降雨量更不到5成。台南市農業局長謝耀清表示，今年二期稻作應不會有缺水問題，但明年一期作育苗業者12月將開始作業，還是請中央盡快公布耕種計畫。

謝耀清表示，農作物以水稻需水量最大，目前南部二期稻作需水高峰已過，正在陸續收割，預計於11月底收割完畢，應不會有缺水問題。明年第一期作部分，育苗業者將於12月開始育苗作業，為維護農民權益，建請中央盡快公布耕種計畫，以配合農作時程。

柳營區一名育苗業者表示，目前二期作已經陸續有人收割，他們也要預估要買多少稻穀來育苗，以往部分農民會先向業者預告要買多少苗去插秧，業者再去育苗，若不提早定案，大家都不好作業。

此外，台南學甲、鹽水區傳出硬質玉米及青割玉米因久旱不雨導致播種後發芽率偏低情形嚴重，農業局與相關主管單位勘查後，認定已達農業天然災害現金救助標準，即日起受理民眾申請。

由於曾文、烏山頭水蓄蓄水量目前只剩1.9億噸，南水局副局長鄒漢貴表示，二期稻作用水期已快結束，而且南水局持續從高屏引進川流水到南化水庫，保持9成以上蓄水量，確保民生用水無虞。

至於農業用水，日前農田水利署曾表示10月下旬將宣布秋冬雜糧是否停灌節水，部分種植胡蘿蔔、洋蔥、蔥蒜類農民表示，以目前狀況，他們寧願把水留在水庫，明年春季雜作正常供灌。農業局表示，若明年一期稻作宣布休耕，其餘雜作有乾旱狀況，農業局會請公所盡速辦理乾旱災害查報，以維護農民權益。

(中時 )