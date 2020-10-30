民進黨強行開放萊豬進口風波持續延燒，國民黨立委吳怡玎今天在台上質疑萊豬進口後恐衍生食安隱憂，卻遭台下的民進黨立委邱議瑩打斷，嗆聲說「那就不要吃啊」，不少網友看到邱議瑩嗆聲當下的嘴臉，直呼拳頭都硬了。

吳怡玎表示，她找不到第二個國家跟台灣一樣，豬肉再製品高居全球前幾名，卻還開放萊豬，更質疑弱勢族群與病患將首當其衝，未料邱議瑩在台下傲慢打斷嗆「那不要吃啊」，氣得吳怡玎當場回嗆：「所以不要吃豬肉再製品了嗎，請妳大聲跟洗腎的人說，明年1月1日以後別再吃豬肉再製品了」，邱議瑩則繼續嗆聲「我就公開講，叫大家別再吃再生製品」。

邱議瑩嗆聲當下的嘴臉也被鏡頭捕捉到，只見她滿臉不屑，撇頭斜眼，歪嘴吐出「那不要吃啊」，傲慢表情也讓網友痛批：「瞧那嘴臉」、「看到拳頭都硬了」、「弱勢吃了活該啊，只能怪自己不夠努力」、「到底是誰選她的」、「屏東不要的跑去高雄還能選上」、「其他人好歹作秀演一下，這女的完全不演了」、「真的是傲慢」、「女版晉惠帝，何不食肉糜」、「邱議瑩自己得過卵巢癌，她難道不知道瘦肉精會增加癌症轉移速度嗎」。

影音取自中天新聞CH52

(中時新聞網)