針對媒體日前報導有關「F-5戰機汰換計畫晚了5年 是發生意外的致命關鍵點嗎？」漢翔公司今（30）日發表聲明澄清指出，報導內容與事實顯有出入，造成公司形象受損！漢翔說，一架戰機正常研發時程約為6年，漢翔為支持國軍，因此趕在3年內製成新式高教機原型機。原型機已於去年9月24日出廠，今年6月22日完成首飛展示，目前正在進行試飛階段之進度正常，因此整體時程並無延誤。

漢翔進一步表示，馬政府時期因國際軍火市場遊說，採外購高教機政策，配合空軍建案規劃，漢翔公司與義大利李奧納多公司協議共同爭取標案，預計於106年簽約，108年交第一架機，全案66架機於115年始可交齊，替換現有教練機，惟全案並未核定。現在漢翔公司所承製之高教機均按空軍原建案規劃期程執行，亦可於115年全數交機，倘如有提前履約之需求，漢翔必能不辱使命，戮力達成。

漢翔說，新式高教機飛機結構零組件生產及工具製造測試等工作項目，已協助175家國內供應商評鑑合格，完成三階段118家次簽約，有效帶動國內航太產業技術轉型升級，創造百億以上之國內釋商能量。同時，能達成國防自主目標，在技術提升方面，預期可創造365億之產業技術升級效益；至於國內航空人才紮根效益，除了2017年開工起於國內創造近1,200個工作職缺，預計在2021年再增加近800個工作機會。

漢翔強調，值此勇鷹高教機順利進行研製時刻，媒體報導前應向公司查證平衡報導，若造成公司實質損失，將保留法律追訴權。

(工商 )