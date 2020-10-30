投資傳奇巴菲特（Warren Buffett）往年是挺民主黨的知名企業大佬，但意外的是，今年巴菲特卻靜悄悄，始終未表態支持拜登。

美國已有超過半數的選民已完成提前投票，但各界不免好奇，民主黨鐵粉巴菲特怎麼都沒有公開表態挺拜登。

巴菲特向來都是支持民主黨的候選人，2011年他還為尋求連任的歐巴馬舉辦募款活動，2016年也是全力支持希拉蕊對抗共和黨的川普。

根據富比士的估算，巴菲特個人身家高達750億美元，他4年前公開砲轟川普未公布報稅資料。

巴菲特的投資控股公司柏克夏海瑟威未對此議題進行回覆，同時也拒絕就選情發表評論，拜登的競選團隊對此一問題也不予置評。

拜登主打的競選政見之一是加稅，加稅的目標尤其鎖定企業與超級富豪，巴菲特對此也表示支持，認為有錢人應該要繳多一點稅。

根據華盛頓超黨派組織響應政治中心（Center for Responsive Politics）的資料，2012年與2016年的大選，巴菲特都有捐錢給歐巴馬與希拉蕊打選戰，但今年卻完全沒有捐款給拜登的紀錄。

不過，就如同2016年大選與2018年的期中選舉，巴菲特還是有捐款給參與國會議員選舉的民主黨候選人，最近一筆捐款對象是角逐亞利桑那州參議員的凱利（Mark Kelly），民調顯示凱利領先共和黨的麥莎麗（Martha McSally）。

在今年5月的柏克夏海瑟威年度股東大會上，巴菲特就言明不會碰觸選舉議題，「今天下午的會議，我不會討論任何一個政治人物或與選舉有關的議題。」

此外，柏克夏海瑟威內部員工對川普與拜登的支持度則是呈現五五波，根據響應性治中心的資料，柏克夏海瑟威員工總共捐20萬美元給川普，捐22.5萬美元給拜登。

(工商 )