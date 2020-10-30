立委魯明哲30日參加中天中壢戶外開講，他說，針對6月就送出換照申請的中天，是過去10幾年來所有新聞頻道換照，第一次用聽證會。而26日的聽證會，做一個比喻，好像美麗島大審，是非常大的諷刺。主持人如同法官、鑑定人好像檢察官。魯痛批，還少講桌子底下，已經藏寫好的判決書。

魯說，當天聽證會，似乎聽證已經做好，當天只是過程。他說，這些鑑定人要禁得起考驗，用政治選擇就藍綠各半，就算輸了，聽證過程公平，大家認同也沒話講。但是那天鑑定人，為什麼他問了NCC5次，卻一個名字都不能講，他才知道，因為是見不得人的專家學者，都是找偏綠、親綠，甚至是綠的紅衛兵，審中天新聞換照，實在很難看。魯說，希望NCC還能自己說，是獨立公平的獨立機關。不過昨天民調出來，6成多民眾不相信。

魯明哲說，下週四還是會質詢NCC，我還是要再問他，這次審執照是這樣審下去？我告訴你，NCC的決定，也會讓他是獨立機關，還是小英政府媒體的促轉會。要把台灣的聲音改為綠色一言堂的促轉會。

(中時 )