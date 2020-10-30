萬聖節變成地方媽媽的創意大決戰！徐媽媽花一周時間，以手工縫製衣服和化妝，將一對龍鳳雙胞胎打扮成萬聖節的可愛鬼。（盧金足攝）

葳格國際學校小學部校長過修齊表示，除了在課程上提升語言能力之外，文化體驗也能培養良好的英語力與國際觀。。（盧金足攝）

今年主題是將經典名著《愛麗絲夢遊仙境》融入語言教學，讓孩子能感受到西洋節慶並創造奇特的氛圍。（盧金足攝）

今年主題是愛麗絲，葳格化身夢幻仙境，展現校園可愛的、溫馨的園地。（盧金足攝）

「好酷！」小朋友超融入，有的不只服裝到位，小朋友融入劇中人物特性，眼神、手勢有如愛麗絲人物的兒童版。（盧金足攝）

迎接萬聖節，地方媽媽為了孩子能成為焦點，出奇制勝，紛紛展現手工縫製道具服的功力，葳格國際學校小學部西屯校區30日以夢遊仙境的愛麗絲為主題，小朋友裝扮比賽創意又吸睛，有人扮成皇后，有人扮成可愛鬼魅，為校園增加趣話題，也將課程搬到戶外，上了一堂身歷其境的經典故事。

「哇！」這道具服那裡買的？徐媽媽說，花了一周時間，以龍鳳雙胞胎一男一女造型，設計出一人分飾兩角服飾與妝扮，一件衣服要拆成兩半，再各自縫成一件衣服，全是她一針一線縫製，手工不花一毛錢，媽媽參與子女的萬聖節童年，無價。

葳格國際學校小學部全校師生在小周末夜盛裝華麗登場，獨一無二的萬聖節歡慶活動，不僅葳格小學部、幼兒園與國際處的孩子玩得盡興，校園全面防疫，今年前來參與盛會的家長熱烈響應。

小學部校長過修齊表示，今年主題是將經典名著《愛麗絲夢遊仙境》融入語言教學，讓孩子能感受到西洋節慶並創造奇特的氛圍，學生與家長藉此認識劇中人物，體驗西方節慶氛圍，從課程中更深入理解經典文學名著，提高學習語文的興趣。

過修齊指出，今年主題是愛麗絲，葳格化身夢幻仙境，展現校園可愛的、溫馨的園地，而且小朋友跟家長的互動，家長參與服裝與造型，達到更多親子互動。

萬聖節歡樂的日子，小朋友都很投入，校方在活動前先導讀萬聖節相關活動故事，還規畫下午茶、闖關，或者走迷宮與熱烈的瘋狂舞會，活動結速後安排小朋友做後續的發表，教育寓教於樂，從中了解自己所扮演的角色設定，小朋友自由發揮，啟發更多的創意。

華麗、有趣又神祕的葳格萬聖節愛麗絲夢遊仙境，30日在葳格國際學校小學部西屯校區舉行，適逢葳格創校20周年，有別於過往刺激又好玩的鬼屋體驗，今年以午茶宴、迷宮、裝扮比賽和舞會等嶄新形式來歡慶萬聖節。

今年主題是「葳格 夢遊 仙境 Wagor in Wonderland」，結合文學元素，將經典名著《愛麗絲夢遊仙境》融入語言教學中，為讓葳格的孩子們能感受到西洋節慶並創造奇特的氛圍，校園中充斥著華麗裝扮的角色，還有精美設計的布置展現葳格獨特的貴族風格，學生與家長不但可藉此認識劇中人物，更可與精心裝扮的教職員們共同合照留下美好的回憶。

「好酷！」小朋友超融入，有的不只服裝到位，小朋友融入劇中人物特性，眼神、手勢有如愛麗絲人物的兒童版，葳格學生像愛麗絲墜入仙境中的兔子洞般，開啟奇幻之旅。

孩子熟讀經典後，紛將創意展現在培養科技素養的iWagor課上，學習運用圖片編輯軟體，剪裁同學的照片，拚貼出具有個人風格的電影海報。

過修齊強調，葳格致力培養孩子成為具備國際、科技、全人的新世紀公民，在堅實的雙語教學基礎下，除了在課程上提升語言能力之外，文化體驗也能培養良好的英語力與國際觀。

(中時 )