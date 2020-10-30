長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日晚間從學校健身房打工後，告訴室友「我要回去了」，卻在途中遭梁姓男子擄走勒斃棄屍，全身赤裸僅穿內褲棄屍山區。長榮大學祕書長管美燕哽咽說，女大生母親得知消息，當下崩潰大哭，校方已聯繫外交部協助家屬抵台。

根據消息，受害的鍾姓女大生父親，曾是馬來西亞當地客家宗親會會長，社會上相當有名望，地位受人尊敬，因此女兒遇害的新聞，在馬來西亞備受矚目。留台聯總表示，意外發生讓人感到錯愕，同時對台灣治安產生疑慮，希望政府要妥善處理此案，以避免影響大馬學生未來留台的意願。

鍾姓女大生之前在馬來西亞，就讀衛理畢理學院(Methodist Pilley Institute)商管系，該校也是長榮大學姊妹校，而鍾女畢業後，便申請進入長榮大學深造，想不到竟遭梁男隨機殺害。

至於鍾女家屬來台，中央流行指揮中心表示，將採取泡泡模式，入境必須進行檢測，全程戴口罩，由專車接送前往相驗。

(中時新聞網)