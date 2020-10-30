貨輪裝卸水泥熟料以抓斗作業，致粉塵溢散塵土飛揚，嚴重影響碼頭從業人員身體健康。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中港30日傳出兩艘貨輪裝卸水泥熟料，以抓斗作業，致粉塵溢散塵土飛揚，嚴重影響碼頭從業人員身體健康，引發港區業者不滿，痛斥台中港務分公司「不揚塵」、「不落地」根本是睜眼說瞎話。港務分公司說，已要求業者加強水霧噴灑及防塵貨櫃阻隔等防制措施，以防範揚塵汙染情事發生。

台中港上午傳出44、45號碼頭總噸位1萬8933噸級的金碧輪及總噸位6300噸級的大慶輪裝卸水泥熟料，使用抓斗作業，從船艙卸到碼頭裝進車斗，發生粉塵溢散塵土飛揚。

由於現場煙霧瀰漫，造成港區汙染，嚴重影響碼頭從業人員身體健康，引發港區業者及碼頭作業人員不滿，要求台中港務分公司應負起責任。林姓碼頭從業人員憤怒表示，港區東北季風強勁，整個作業水泥熟料飛揚，痛斥港務分公司碼頭裝卸貨標準「不揚塵」、「不落地」，根本是睜眼說瞎話。

台中港務分公司表示，面對海風強勁於惡劣環境下裝卸貨物，已要求業者加強水霧噴灑及防塵貨櫃阻隔等防制措施，裝卸業者應確實辦理開工前準備工作、完工後環境復原，並填報開工前自主檢核表及完工後自主檢核表等措施，巡查人員於作業中嚴格督導及勸導改善，亦會同航港局及環保局聯合稽查，如發現違規情事，即要求限期改善，未完成改善或情節重大者將移送航港局裁罰。

(中時 )