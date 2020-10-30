中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。 前深喉嚨主持人王又正表示，中天所做之事都為台灣好，顯見台灣最大的國安危機不是中天，而是不懂得傾聽民意的政府。

王又正說，民進黨總愛扯國安疑慮，一下子提大陸，一下子提中天，後來還把大陸和中天加在一起，成為「國安大疑慮」，大家看NCC開的聽證會就知道，根本是荒腔走板，民進黨找不到證據就抹紅，就大扣紅帽，令人不勝唏噓。

王又正說，當政府不去阻擋美豬進口，當疫苗施打後出現問題，當衛福部長陳時中、農委會陳吉仲，以及民進黨立委對美豬議題置若罔聞，「這才叫做國安疑慮」，中天怎麼會是國安疑慮？

王又正指出，自己就是被抹紅的受害者，政府就是想透過扣紅帽，來將他從節目上換掉，說換掉他可以保護台灣，不讓台灣人被洗腦，實在太過荒唐。他說，國安局公開說台灣沒有國安疑慮，陸委會也說我們沒有中資疑慮，「那就叫那些委員把話吞回去阿！」

王又正說，有中天電視台，並非是國安疑慮，而是民進黨的政權疑慮，怕未來他們無法獲得選票，怕太多人民知道太多真相。但是，中天希望人民過得好、和美國處得好，這是中天做的事情，顯見台灣最大的國安危機不是中天，而是有個不懂得傾聽民意的政府。

(中時 )