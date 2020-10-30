富士達保經今於高屏地區成立新據點「高屏六區部」，由職場負責人的業務總監 劉茂宇帶領團隊在大南部地區插旗，希望帶給高屏民眾最優質的保險規劃服務。

開幕茶會上，產壽險公司代表皆出席祝賀，包含新光人壽、中國人壽、友邦人壽、遠雄人壽、元大人壽、富邦人壽、宏泰人壽、全球人壽、安達人壽、安聯人壽、台灣產物、第一產物、安達產物、兆豐產險等共計14家，當地知名企業漢來飯店與漢神巨蛋百貨公司也出席共襄盛舉。

高屏六區部新穎寬敞的辦公空間，提供業務同仁良好舒適的環境，未來也將規劃於台南及高雄等地設立富士達大學教育訓練中心，幫助同仁持續成長前進。

富士達保經廖學茂董事長表示，富士達目前全台共有33個據點，名列前10大保經公司；富士達不會因此停滯，將會不斷成長、突破框架再創佳績，南部地區將是下一個重點經營目標，力拼2年內大南部職場組織人力及業績100％成長。

劉茂宇表示，從開始籌備至今，能夠順利成立一個區部，非常感謝高屏六區部的所有夥伴的支持，更感謝公司提供的充沛資源與協助。

近幾年來，富士達保經大舉進軍南部，拓展南部地區的事業版圖，並陸續於嘉南及高屏等地成立共六處服務據點；籌備期間不斷招募和培訓優秀人才，除了提供完善行政支援與教育訓練，協助建立保險事業，更祭出高額津貼與業績獎金，要幫助努力奮鬥的傑出青年擺脫低薪噩夢，富士達保經期盼盡一份力改善就業環境，吸引廣大「北漂族」返鄉打拼事業，善盡企業社會責任。

(中時 )